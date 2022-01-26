Общество

Акция к 78-летию освобождения блокадного Ленинграда состоялась в Пскове. ФОТО

В Пскове прошла акция, посвященная 78-летию освобождения Ленинграда от блокады, - «Хлеб той зимой». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 27 января мероприятие прошло в центре Пскова на улице Пушкина.

Жителям города и Псковской области рассказали о событиях военного времени и познакомили с жизнью блокадного города: показали образцы газет, партизанские листовки военного времени, агитационные плакаты. Кроме того, организаторы выдали желающим хлебные карточки и символ акции - кусочек хлеба весом в 125 граммов - это минимальная суточная норма выдачи хлеба в самые тяжелые месяцы блокады Ленинграда.

«Из нового в этом году — это информационные материалы более узкой направленности. Мы дополнительно нашли информацию о работе библиотек в Ленинграде и о работе полевой почты на фронте. Раньше этого не было», - рассказала организатор мероприятия, руководитель регионального отделения движения «Волонтеры победы» Екатерина Родина.

Напомним, в этот раз акция проходит в седьмой раз. Ежегодно организаторами этого памятного мероприятия выступают Псковское региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и региональная общественная молодежная организация «Вечевой Орден».

Мероприятие прошло при поддержке администрации города Пскова, комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, Псковской областной универсальной научной библиотеки, военно-патриотического центра «Патриот».