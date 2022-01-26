Более 16 тысяч псковичей записались на прием в ФНС через онлайн-сервис

Интернет-сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» стал одним из самых популярных онлайн-ресурсов ФНС России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления ФНС, в 2021 году почти 16,5 тысяч налогоплательщиков Псковской области воспользовались данным сервисом, чтобы получить необходимую информацию или подать в налоговые органы необходимые сведения.
Чаще всего в инспекции и управление обращались физические лица (55 %). Представители организаций составили 23 % от числа обратившихся. И почти столько же (22%) – это индивидуальные предприниматели.
Самыми востребованными услугами в прошлом году были:
Напомним, интернет-сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» предоставляет пользователям возможность выбрать дату и время для получения государственной услуги, оказываемой ФНС России. Записаться на прием через сервис могут как физические лица и индивидуальные предприниматели, так и представители организаций.
После ввода персональных данных налогоплательщику будет предложено выбрать регион, налоговую инспекцию, услугу, дату и время приема в течение ближайших двух недель. Обязательным реквизитом при заполнении заявки является указание электронной почты налогоплательщика.