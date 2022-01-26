Общество

Более 16 тысяч псковичей записались на прием в ФНС через онлайн-сервис

Интернет-сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» стал одним из самых популярных онлайн-ресурсов ФНС России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления ФНС, в 2021 году почти 16,5 тысяч налогоплательщиков Псковской области воспользовались данным сервисом, чтобы получить необходимую информацию или подать в налоговые органы необходимые сведения.

Чаще всего в инспекции и управление обращались физические лица (55 %). Представители организаций составили 23 % от числа обратившихся. И почти столько же (22%) – это индивидуальные предприниматели.

Самыми востребованными услугами в прошлом году были:

получение квалифицированной электронной подписи (КЭП) – 22%;

представление декларации 3-НДФЛ – 11%;

прием/выдача документов (заявления, справки, обращения) - 10%;

подключение к Личному кабинету налогоплательщика – 8%;

постановка на учет (ИНН) – 7%.

Напомним, интернет-сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» предоставляет пользователям возможность выбрать дату и время для получения государственной услуги, оказываемой ФНС России. Записаться на прием через сервис могут как физические лица и индивидуальные предприниматели, так и представители организаций.

После ввода персональных данных налогоплательщику будет предложено выбрать регион, налоговую инспекцию, услугу, дату и время приема в течение ближайших двух недель. Обязательным реквизитом при заполнении заявки является указание электронной почты налогоплательщика.