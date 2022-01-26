Общество

Более 200 подопечных детского фонда в Псковской области получили именные подарки

Завершилась еще одна предновогодняя благотворительная акция Псковского областного отделения Российского детского фонда – «Стань Дедом Морозом». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе детского фонда, в рамках акции исполнились мечты 206 детей из нуждающихся и многодетных семей, подопечных служб социальной реабилитации несовершеннолетних Псковской области.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Благотворительную акцию «Стань Дедом Морозом» детский фонд проводит уже седьмой раз. «С ноября в офисе детского фонда открывается резиденция Деда Мороза, куда приходят открытки с самыми заветными новогодними желаниями девочек и мальчиков из разных уголков Псковской области. После сотрудники фонда начинают активную работу по поиску добрых волшебников, готовых исполнить детские мечты», - рассказали в пресс-службе.

Самыми популярными желаниями в этом году были конструкторы «Лего» и игрушки с дистанционным управлением. «Но были и необычные желания: к примеру, ученица 5-го класса Островской коррекционной школы попросила у Дедушки Мороза боксерскую грушу, а ученица из Полонской средней общеобразовательной школы (Порховский район) загадала получить на Новый год телескоп», - поделились в фонде.

К акции присоединились сотни отзывчивых людей, представители бизнеса и трудовые коллективы. С их помощью удалось исполнить желания подопечных служб социальной реабилитации несовершеннолетних Новоржевского, Порховского, Себежского, Новосокольнического и Дедовичского районов, учеников Островской коррекционной школы, Полонской средней школы (Порховский район) и Добручинской школы (Гдовский район), а также детей из нуждающихся семей Локнянского, Невельского и Красногородского районов.

Многие помощники принимают участие в акции на протяжении многих лет подряд. Среди них: члены ротари-клуба «Псков», сотрудники филиала АКБ (АО) «Славия» и «Радио России – Псков», коллектив АО «Псковжилстрой».

Абсолютный рекорд по исполнению желаний установили давние помощники из Москвы. Они собрали и прислали более 70 именных подарков для детей.

Новичком акции стал благотворительный фонд «Созидание» (Москва). «Они нашли добрых волшебников для 40 ребят из разных районов Псковской области», - отметили в детском фонде.

«Отдельное спасибо подписчикам детского фонда в социальных сетях. Жителям города очень полюбилась акция "Стань Дедом Морозом", поэтому открытки, опубликованные в группе детского фонда в социальной сети "ВКонтакте" разбирались очень быстро. Сейчас все новогодние подарки вручены детям, а фотографии довольных девочек и мальчиков с подарками отправлены благотворителям. От лица своих маленьких подопечных детский фонд искренне благодарит всех, кто присоединился к акции и исполнил детские мечты! Вы помогаете детям сохранить веру в настоящее новогоднее чудо!» - добавили в пресс-службе.