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Как распознать «кишечный грипп» и чем он опасен, рассказали псковичам в областной больнице

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Тошнота, рвота, диарея и высокая температура могут быть признаками «кишечного гриппа». Однако с обычным гриппом это заболевание не связано. Под таким названием чаще всего подразумевают вирусный гастроэнтерит, который вызывают ротавирусы, норовирусы и другие возбудители. Как распознать «кишечный грипп» и чем он опасен, рассказали в Псковской областной клинической больнице. 

Среди основных симптомов заболевания отмечают многократную рвоту, водянистую диарею, боли и спазмы в животе. Также могут появиться слабость, ломота в теле и повышение температуры до 38-39 градусов. Иногда болезнь сопровождается насморком или першением в горле.

Главная опасность кишечной инфекции - обезвоживание. Особенно тяжело его переносят маленькие дети и пожилые люди. На потерю жидкости могут указывать сильная сухость во рту, редкое мочеиспускание, тёмный цвет мочи, головокружение и выраженная слабость.

При появлении симптомов важно восполнять потерю жидкости и солей. Для этого подходят специальные аптечные растворы для регидратации. Пить лучше часто и небольшими порциями, особенно при тошноте.

Во время болезни рекомендуется выбирать пищу, которая быстро усваивается небольшими порциями, ориентируясь на аппетит. Жирные блюда, сладкие напитки и продукты, усиливающие диарею, лучше временно ограничить.

При этом самостоятельно принимать антибиотики не следует. Они не действуют на вирусы и не помогают при вирусном гастроэнтерите. Противодиарейные препараты и сорбенты также стоит использовать только с учётом возраста, симптомов и рекомендаций врача.

Срочная медицинская помощь необходима, если человек не может пить из-за постоянной рвоты, в стуле или рвотных массах появилась кровь либо возникли признаки сильного обезвоживания.

Для профилактики кишечных инфекций врачи рекомендуют тщательно мыть руки с мылом, особенно после посещения туалета и перед едой, мыть овощи и фрукты, а также следить за безопасностью питьевой воды. 

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