Пиратство по-русски: почему на видеохостингах можно всё?

В России постепенно сложилась довольно странная ситуация с миром кино: чтобы посмотреть зарубежный фильм, зрителю зачастую проще отправиться на VK Видео или Rutube, чем искать его в официальных онлайн-кинотеатрах. Причем речь не только о старых картинах или редком авторском кино. На видеохостингах можно найти практически любые голливудские премьеры, в том числе те, которые официально так и не добрались до российского проката.

И дело вовсе не в том, что россияне вдруг разучились платить за контент или решили, что кино должно быть бесплатным. Еще до 2022 года в стране активно формировалась культура платных подписок. Онлайн-кинотеатры развивали собственные каталоги, покупали права на фильмы и сериалы, предлагали зрителям удобный доступ к новинкам. Люди привыкали платить за возможность посмотреть кино дома, не скачивая сомнительные файлы и не разыскивая его по всему интернету.

Но после ухода крупных голливудских студий и прекращения привычной дистрибуции зарубежного кино ситуация изменилась. Многие фильмы перестали официально выходить в России. Некоторые все-таки добираются до кинотеатров, но остаются в прокате совсем недолго. При этом российские картины могут демонстрироваться месяцами, а зарубежные премьеры зрителям приходится буквально ловить, пока они еще идут.

Что делать человеку, который хочет посмотреть конкретный иностранный фильм, но не может купить его в российском онлайн-кинотеатре, найти в подписке или дождаться легального цифрового релиза? Ответ он довольно быстро находит на видеохостингах.

По сути, значительная часть зарубежного кино для российского зрителя одномоментно превратилась в пиратский контент. Не потому, что зрители отказались от легального просмотра, а потому, что легальная дистрибуция фактически прекратилась. Выбора и альтернативы у аудитории зачастую просто нет.

Для VK Видео и Rutube такая ситуация — вполне ощутимое преимущество в борьбе за аудиторию. Популярный фильм — это готовый повод открыть приложение, запустить ролик и провести на площадке какое-то время. Пользователь может вообще не интересоваться новостями, блогерами или другим контентом видеохостинга. Ему нужен конкретный фильм. Но просмотр все равно засчитывается платформе, увеличивает ее общую статистику и помогает демонстрировать растущие показатели аудитории.

Особенно удобно, что речь идет о контенте, на создание которого площадки не потратили ни копейки и за права на который, судя по всему, не платили. Голливудские студии вложили миллионы долларов в производство фильмов, а российские видеохостинги получают дополнительные просмотры благодаря их пользовательским копиям.

Разумеется, нельзя утверждать, что VK Видео или Rutube официально поощряют пиратство. Но и делать вид, что речь идет о совершенно незаметных для платформ единичных загрузках, было бы странно. На площадках годами можно найти огромное количество популярных зарубежных картин. Их присутствие становится частью пользовательского опыта и помогает привлекать аудиторию.

При этом у видеохостингов абсолютно точно есть инструменты модерации. В частности, распространенная практика работы с нарушениями авторских прав предполагает получение жалоб от правообладателей и последующее удаление спорного контента. Это не обязательно означает, что каждая загруженная копия фильма проверяется до публикации. Конкретные механизмы VK Видео и Rutube могут различаться, однако сам масштаб доступного контента заставляет задаться вопросом: насколько активно платформы заинтересованы в том, чтобы такие фильмы исчезали?

Ведь если площадка понимает, что популярные зарубежные фильмы приводят к ней пользователей, у нее возникает очевидный конфликт интересов. С одной стороны, правила запрещают размещение контента без разрешения правообладателей. С другой — такие ролики дают просмотры, а просмотры превращаются в красивые цифры для отчетов и деньги с встроенной рекламы.

И пока легальные онлайн-кинотеатры вынуждены конкурировать за аудиторию в условиях ограниченного каталога, видеохостинги получают дополнительный трафик благодаря контенту, который в нормальной системе дистрибуции должен распространяться совсем иначе.

Но пиратство — далеко не единственная странность этой истории. Есть еще вопрос цензуры. Российские онлайн-кинотеатры не просто ограничены в выборе зарубежных фильмов. Им приходится следить за содержанием каждой картины, которую они предлагают зрителям. Российское законодательство устанавливает ограничения на распространение определенного контента, в том числе материалов, которые могут быть признаны пропагандой ЛГБТ*. За нарушение предусмотрены штрафы, поэтому коммерческие площадки стараются не рисковать.

В результате фильмы целенаправленно редактируют: вырезают отдельные сцены, меняют диалоги, переозвучивают эпизоды. Иногда зритель получает версию, заметно отличающуюся от оригинала. И это следствие необходимости соблюдать российское законодательство.

Однако стоит открыть VK Видео и можно обнаружить ту же самую картину в полной версии. Без вырезанных сцен, без изменений и без какой-либо заметной цензуры. То, что легальный онлайн-кинотеатр считает необходимым удалить, на крупном видеохостинге может спокойно находиться в открытом доступе. И вот здесь уже возникает вопрос не только об авторских правах, но и о последовательности государственного регулирования.

Государство принимает ограничения на распространение определенного контента, устанавливает ответственность за их нарушение. Легальные онлайн-кинотеатры вынуждены подстраиваться под эти требования, редактировать фильмы и следить за тем, что попадает в их каталоги. Но почему аналогичные требования не приводят к столь же заметному результату на пользовательских видеоплощадках?

Да, у онлайн-кинотеатра и видеохостинга разные модели работы. Первый сам формирует каталог и отвечает за контент, который предлагает зрителю. Второй в значительной степени зависит от пользовательских загрузок. Но разве это означает, что требования законодательства можно соблюдать только в том случае, если компания заранее приобрела права на фильм и включила его в собственную библиотеку?

Если государство считает определенные материалы недопустимыми для распространения, логично ожидать контроля за их присутствием не только в официальных каталогах. Иначе получается весьма своеобразная система: одни компании рискуют получить штраф за неотредактированную сцену в фильме, а на других площадках этот же фильм можно найти целиком.

Причем речь идет о крупных сервисах, а не о каких-то неизвестных сайтах, которые появляются и исчезают каждую неделю. VK Видео и Rutube — заметные участники российского цифрового рынка, претендующие на массовую аудиторию и активно отчитывающиеся о собственных достижениях.

Получается, что пиратский контент помогает им наращивать просмотры, а отсутствие заметной цензуры делает их еще и удобной альтернативой официальным онлайн-кинотеатрам. Зритель получает возможность посмотреть фильм в оригинале, площадка — дополнительную аудиторию, а правообладатель остается за пределами этой схемы.

При этом государство, которое последовательно усиливает контроль над содержанием легального контента, словно не замечает, что на крупных видеохостингах действуют совсем другие правила. Конечно, можно сколько угодно рассуждать о необходимости защищать авторские права и соблюдать законодательство. Но тогда возникает закономерный вопрос: почему эти требования не должны одинаково распространяться на всех участников рынка?

Зрители смотрят кино там, где могут его найти. Видеохостинги собирают просмотры и демонстрируют рост показателей. Легальные сервисы пытаются выжить с урезанными каталогами и отредактированными фильмами. Но если закон обязателен для всех, то и соблюдать его должны все? Или только те, кому проще всего и выгоднее предъявить претензии?

Ксения Журавкова

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.