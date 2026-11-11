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«Дом Советов»: Борис Елкин о преемственности и новациях в работе Заксобрания региона

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Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Дом Советов». Гость студии – Борис Елкин. В течение пяти лет он регулярно участвовал в эфирах в статусе главы города Пскова, а сегодня впервые придет как председатель Законодательного Собрания Псковской области.

Борис Елкин возглавил региональный парламент немногим более месяца назад. Как проходит стартовый этап работы? Каковы его ощущения от смены городских полномочий на областные? Готов ли прислушиваться к мнению оппозиции? Какие из прежних подходов работы Заксобрания, по мнению Бориса Елкина, следует сохранить, а какие — изменить?

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира 56-73-72. 

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