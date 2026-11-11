 
Общество

Победителей конкурса за лучшее летнее оформление наградили в Пскове

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Награждение победителей в конкурсе «Лучшее летнее оформление» состоялось в Детской музыкальной школе №1 имени Римского-Корсакова в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов.

«Данный конкурс проводится впервые, по инициативе губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова. Включились и представители предпринимательского сообщества, социальной сферы, а также псковичи. Всего в этом конкурсе было четыре номинации, и важно то, что с этого года призовые места получат и денежные призы от администрации города», - сказал Андрей Ульянов.

Главная задача конкурса, по словам заместителя главы администрации, привести «изюминку» и создать праздничное оформление.

«По традиции, в этом году будет объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление, точно так же, по аналогии с летним, будет четыре номинации, которые будут касаться и объектов гостиничного и ресторанного бизнеса, торговли, социальной сферы. Обязательно мы проведем проект "Народная инициатива", где псковичи могут украшать свои балконы и входные группы своих домов», - добавил Андрей Ульянов и призвал жителей города активно участвовать во всех конкурсах.

 

В номинации «Организации торговли, сервиса и услуг»:

  • 1 место — творческая мастерская «По Душе» (ИП Емцева Е. В.);
  • 2 место — бренд «Деревенский разносол» (ИП Иванова Л. А.);
  • 3 место — магазин «ЦветОпт» (ООО «ЦветПрофи»).

В сфере гостиничного и ресторанного бизнеса:

  • 1 место — кафе «АнтрактЪ» (ООО «Атмосфера»);
  • 2 место — бутик‑отель «Мстиславский» (ООО «Эликон Недвижимость»);
  • 3 место — кафе «Крем‑Брюле» (ИП Андреева М. Е.).

Среди социальных объектов:

  • 1 место — МБОУ «Естественно‑математический лицей № 20»;
  • 2 место — МБДОУ «Детский сад № 44 (Снегирёк)»;
  • 3 место — МБДОУ «Детский сад № 18 (Солнышко)».

В номинации «Народная инициатива» (для тех, кто украшает город по велению сердца) победили:

  • 1 место — Ольга Перог;
  • 2 место — Ирина Каплан;
  • 3 место — Екатерина Петрова.
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