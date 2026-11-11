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В Псковской детской областной больнице появился автомобиль для паллиативной помощи детям

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В ГБУЗ Псковской области «Детская областная клиническая больница» недавно появился автомобиль для обеспечения ухода за тяжелобольными детьми и оказании им медицинской помощи, из-за чего в учреждении расширили штат мобильных специалистов. Об этом рассказал главный врач больницы Евгений Васильев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На базе Детской областной клинической больницы в этом году открыли отделение паллиативной помощи, после чего министерство здравоохранения Псковской области вручила учреждению ключи от автомобиля, который был необходим для оказания помощи или госпитализации тяжелобольных детей.

«Мы открыли полноценное отделение, которое занимается транспортировкой таких детей. Также в структуре паллиативного отделения находится располагается отделение, которое занимается исключительно оказанием медицинской помощи и в том числе на дому», — отметил Евгений Васильев.

Одним из главных направлений работы стало обеспечение семей современным медицинским оборудованием для домашнего использования. Больница предоставляет детям аппараты искусственной вентиляции легких, необходимые расходные материалы и специализированные кровати. 

«Мы обеспечивали детей, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, различными расходниками паллиативных детей, современными кроватями, которые необходимы для таких детей. Такие же у нас стоят в отделении реанимации. Люди охотно берут такие кровати для этих деток. Они позволяют им качественно оказывать медицинскую помощь в домашних условиях», — пояснил главврач.

Чтобы обеспечить регулярный уход, в больнице расширили штат мобильных специалистов. Теперь помощь юным пациентам оказывают две укомплектованные выездные бригады.

«Бригады выезжают регулярно. Они сопровождаются и врачом, и медицинской сестрой, которые обучены паллиативной медицинской помощи и помогают таким деткам», — отметил Евгений Васильев.
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Васильев Евгений Сергеевич

Васильев Евгений Сергеевич

Депутат Законодательного Собрания Псковской области, главный врач Детской областной клинической больницы

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