Общество

Псковские приставы за год взыскали с неплательщиков алиментов почти 100 млн рублей

Около 98 миллионов рублей взыскали с плательщиков алиментов, уклонявшихся от своих обязанностей, в Псковской области в 2021 году. Этот показатель на 24 миллиона рублей больше, чем годом ранее. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

В УФССП напомнили, что согласно Семейному кодексу РФ родители обязаны заботиться о своих детях до их совершеннолетия. Супруги со временем могут расторгнуть брак, но это не снимает с них обязательств по денежному содержанию детей. Если же кто-то из супругов не желает добровольно и самостоятельно проявлять заботу о своем сыне или дочери, алиментные обязательства на него налагаются судом, напомнили в пресс-службе.

Как заметили в ведомстве, при отсутствии соглашения об уплате алиментов они взыскиваются судом в размере 1/4 заработка и (или) иного дохода родителя на одного ребенка, 1/3 – на двух детей, 1/2 – на трех и более детей (пункт 1 статьи 81 Семейного кодекса РФ). Также там добавили, что определенный законом размер взыскиваемых алиментов может быть уменьшен или увеличен судом только с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств. При этом данные обстоятельства необходимо будет доказать.

После подачи искового заявления и решения суда, истец получает на руки исполнительный лист по итогам решения суда, он должен передать его в Федеральную службу судебных приставов. Дальше работу начинают судебные приставы.

«Что грозит злостным неплательщикам алиментов? Перечень мер для должников по алиментам довольно обширен. В случае, если без уважительных причин должник не платит алименты в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, он привлекается к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ "Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей"», - напомнили приставы.

Санкции статьи 5.35.1 КоАП РФ: обязательные работы на срок до 150 часов либо административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Если от выполнения родительских обязанностей должники продолжают уклоняться, то это может повлечь за собой уголовную ответственность по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Санкции статьи 157 УК РФ: исправительные работы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

«Помимо привлечения должников по алиментам к административной и уголовной ответственности, судебные приставы могут вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, о временном ограничении на пользование специальным правом в виде права управления транспортным средством. Кроме того, судебный пристав в праве наложить арест на имущество должника, вынести запрет на регистрационные действия со всем его имуществом, а также обратить взыскание на доходы должника», - перечислили в УФССП.

Специалисты подчеркнули, что взыскание алиментов является одной из приоритетных задач в работе судебных приставов-исполнителей управления ФССП России по Псковской области. На принудительном исполнении сейчас находится 4,2 тысячи исполнительных производств. Фактически это 3,9 тысячи должников. Наибольшее количество должников проживает в Пскове и Псковском районе, а также в Великих Луках.

«Очень часто судебным приставам приходится сталкиваться не только с нежеланием помогать своим детям материально в законном порядке, но и с полным родительским пренебрежением, отсутствием человеческого внимания и понимания ответственности каждого родителя перед своим ребенком. Большинство алиментщиков вспоминают о своих детях и необходимости им помогать только после неоднократных "напоминаний" судебных приставов. Но эти сложности блюстителей порядка не останавливают. Своей работой судебные приставы на постоянной основе напоминают родителям об их обязанностях по содержанию и воспитанию детей. Помните, дети не должны быть забыты», - отметили в ведомстве.