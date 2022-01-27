Общество

Почти две тонны потенциально небезопасных яблок уничтожили в Себеже. ВИДЕО

Перемещение потенциально небезопасных яблок на территорию Российской Федерации предотвратили в Псковской области. Фрукты были уничтожены «в целях обеспечения безопасности». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

1,9 тонны яблок уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже под контролем должностных лиц Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в соответствии с указом президента от 29 июля 2015 года №391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Ранее сотрудники Псковской таможни в Усвятском районе приостановили движение автомобиля, в котором на территорию России незаконно, в обход фитосанитарных постов, ввозили растительную продукцию из Белоруссии. В рамках межведомственного взаимодействия транспортное средство передали сотрудникам управления Россельхознадзора.

В ходе досмотра грузового отсека автомобиля сотрудники ведомства обнаружили свежие яблоки. Согласно маркировочным этикеткам, страной происхождения фруктов являлась Украина. Фитосанитарные сертификаты и иные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и безопасность продукции, предоставлены не были.

По факту выявленного нарушения возбудили дело об административном правонарушении.