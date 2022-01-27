Плановое амбулаторное лечение приостановят в Пскове и Великих Луках. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 28 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По его словам, после после новогодних праздников поликлиники Пскова принимали по 450 вызовов в сутки. На текущей неделе эта цифра составляет 1500.
Кроме того, он поручил распространить подготовленную Министерством здравоохранения РФ памятку о действиях при заболевании коронавирусом во всех областных СМИ и социальных сетях.