Общество

Глава Великих Лук прокомментировал рост числа заразившихся COVID-19

Статистика заболеваемости коронавирусом нарастает, и это обусловлено, в том числе, появлением нового штамма коронавируса, который распространяется в разы быстрее и является более заразным. Об этом в своем еженедельном обращении к великолучанам сообщил глава города Николай Козловский.

«К сожалению, новый штамм «омикрон» подтвержден и у жителей Великих Лук. Только за последнюю неделю статистику заболевших коронавирусом пополнили двести четыре великолучанина», - сказал он.

По словам Николая Козловского, под медицинским наблюдением по контакту наблюдается триста тридцать два горожанина.

«К счастью, в настоящее время на территории Великих Лук взрывных очагов заболеваемости не зарегистрировано. Все необходимые лекарственные препараты в аптечных сетях города имеются. По данному поводу ведется постоянный мониторинг», - заверил глава города.

Он также подчеркнул, что по-прежнему самым эффективным средством противостояния коронавирусу является достижение коллективного иммунитета, который, по мнению специалистов, должен составлять не менее восьмидесяти от общей численности населения.

«К сожалению, не все жители нашего города воспользовались возможностью пройти вакцинацию и защитить себя и своих близких от коварного недуга, хотя все условия и возможности для этого есть.

У нас в городе есть в наличии все виды вакцины, медицинские работники готовы провести вакцинацию, как в поликлинике, так и в мобильных прививочных пунктах.

Единственным противопоказанием для вакцинации от COVID-19 служит медицинский отвод по определенному перечню заболеваний.

Напомню ещё раз, вакцинация населения против коронавирусной инфекции проводится:

- на базе поликлиники номер один по адресу улица Пионерская, дом десять по предварительной записи;

- в стационарно-выездном пункте в торговом центре «Апельсин» без предварительной записи.

Также без предварительной записи великолучане могут сделать прививку в стационарно-выездном пункте в торговом центре «Рубин».

Для всех желающих пункт открыт с понедельника по четверг с десяти утра до четырёх часов вечера без перерывов. В пятницу с девяти утра до пяти часов вечера этот пункт работает для организованных коллективов и предприятий.

По данным Великолукской межрайонной больницы в городе вакцинировано против коронавирусной инфекции: первой аппликацией – свыше тридцати четырёх тысяч восьмисот человек, это свыше пятидесяти девяти процентов от численности жителей города, подлежащих вакцинации. Полностью завершили прививочную кампанию больше тридцати двух тысяч трёхсот великолучан.

Всего ревакцинировано порядка четырех тысяч девятисот жителей города.

Также началась добровольная вакцинация подростков от двенадцати до семнадцати лет. Прививку будут делать с согласия родителей. Повторю: вакцинация подростков – это исключительно добровольное мероприятие», - заключил Николай Козловский.