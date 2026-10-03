Три новых медицинских автомобиля получила Порховская МБ

Ключи от трех новых медицинских автомобилей, которые будут направлены в Порхов, Дно и Локню, вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников заместителю главного врача Порховской межрайонной больницы по экономическим вопросам Ольге Воронцовой. Об этом сообщили в канале учреждения в мессенджере Мах.

Фотографии: Порховская межрайонная больница / Мах

Транспорт приобрели в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» президентского национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», а также федерального проекта «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи». На эти цели из федерального бюджета было выделено порядка 45 миллионов рублей.

После торжественной церемонии глава региона осмотрел новые автомобили «Медицинской службы». Транспорт полностью оснащен необходимым медицинским оборудованием, изделиями и расходными материалами.

Ранее сообщалось, что новый 17-ти местный медицинский шаттл получила Невельская межрайонная больница.