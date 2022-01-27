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Общество

Михаил Ведерников внес очередные изменения в антиковидный Указ

28.01.2022 23:09|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 28 января, внес очередные изменения в Указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

Новация касается временного перевода 30% сотрудников учреждений и организаций на удаленный режим работы с 31 января этого года. До недавнего времени эта мера носила рекомендательный характер.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, требование Указа не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных пунктов, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости и других.

Как сообщалось ранее, во время заседания регионального оперативного штаба, которое состоялось 28 января, в администрации региона губернатор выступил с рядом инициатив, а также дал поручения для сдерживания темпов заболеваемости COVID-19. Прежде всего, Михаил Ведерников обратил внимание на растущую нагрузку на сферу здравоохранения, где уже складывается неблагоприятная картина.

«После новогодних праздников городские поликлиники Пскова получали порядка 450 амбулаторных вызовов в сутки, на этой неделе доходило до 1,5 тысяч», — отметил он.

В качестве вынужденной меры Михаил Ведерников предложил членам регионального штаба снять с медиков обязанность по оказанию плановой амбулаторной медицинской помощи взрослому населению в Пскове и Великих Луках. По его словам, это позволит не допустить коллапса системы.

«Мы должны смотреть на вещи трезво: если заболеваемость будет расти еще 2 недели такими же темпами, у нас будет до 500 новых случаев в сутки и выше. Есть вполне реальная угроза, что наша система здравоохранения не выдержит», — подчеркнул Михаил Ведерников.

В разряд обязательной меры губернатор предложил перевести организацию удаленного режима работы 30% офисных сотрудников. «Сейчас у нас действует соответствующая рекомендация о переводе из офисов 30% сотрудников. Предлагаю временно сделать эту меру обязательной», — сказал он.

По итогам обсуждения члены оперативного штаба предложенные главой региона инициативы поддержали.

Ряд поручений на заседании был адресован главам муниципалитетов. В частности, Михаил Ведерников призвал их активнее анализировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19 на местах. «На муниципальных оперштабах должны приниматься превентивные меры, — подчеркнул глава региона, — потому как запоздалая реакция на быстроразвивающийся эпидемиологический процесс не даст никакого результата».

Отдельное внимание глава региона обратил на новую памятку Министерства здравоохранения РФ с алгоритмами действий при заболевании COVID-19.

«Это очень понятный и рациональный документ. Если жители ему будут следовать, нагрузка на систему здравоохранения значительно снизится», — отметил Михаил Ведерников и поручил распространить памятку во всех СМИ региона и социальных сетях.

По итогам доклада председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко Михаил Ведерников поручил сформировать и держать на готове оперативный резерв для привлечения его на работу в кол-центры медучреждений региона при возрастании нагрузки.

Обращаясь ко всем участникам заседания, губернатор отметил, что впереди регион ждет сложный месяц, но уже имеется опыт работы и преодоления таких вызовов.

«У нас есть отработанный инструментарий, который позволяет контролировать ситуацию и держать заболеваемость в разумных пределах», — акцентировал внимание Михаил Ведерников.

Он также поручил продолжать контрольные мероприятия по соблюдению антиковидных мер и следить за дезинфекционной обработкой общественных мест и транспорта.

В завершение Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области и призвал их в ближайшее время без особой необходимости не посещать места скопления людей, не использовать общественный транспорт, а также соблюдать все меры предосторожности, потому что новый штамм коронавируса очень заразен.

Источник: Псковская Лента Новостей
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