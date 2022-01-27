Общество

Псковский губернатор предложил перевести 30% офисных работников на «удаленку»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил перевести 30% офисных работников на удаленный режим работы. Такое заявление он сделал в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 28 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: pixabay.com

Глава региона предложил сделать эту рекомендацию Роспотребнадзора обязательной. «У нас впереди очень трудный месяц по борьбе с коронавирусной инфекцией, но у нас есть отработанный инструментарий решения проблем», - заключил Михаил Ведерников.

Кроме того, в Пскове и Великих Луках приостановят плановое амбулаторное лечение.