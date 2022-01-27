Общество

Ограждение вокруг псковского детского сада, из которого сбежал ребенок, заменят в 2022 году

Ограждение вокруг псковского детского сада, из которого сбежал ребенок, предположительно планируют заменить летом 2022 года. Об этом сообщили сотрудники управления образования администрации города Пскова сообщили в комментариях в инстаграм-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В комментариях к главе региона обратилась представитель родительского комитета группы №3 детского сада №28 «Искорка».

«Из нашей группы вчера убежал мальчик. Мы как родители хотим добиться полной замены забора вокруг детского сада "Искорка"», - отметила женщина и пояснила, что в заборе образовалась уже не одна дыра. «Да, их заделывают по возможности, но это выглядит позорно и стыдно, он по всему периметру в заплатках», - добавила представитель родительского комитета.

Кроме того, по ее мнению, ворота детского сада также не обеспечивают полной безопасности детей. «В сад может попасть любой человек, и не факт, что с благими намерениями», - подчеркнула мать и попросила губернатора о содействии и быстром решении вопроса. К просьбе присоединились и другие родители.

Сотрудники администрации города Пскова ответили, что в связи с произошедшим инцидентом (уход ребенка из детского сада - ред.) проводится комплексная проверка, которая, в том числе, затронет вопрос целостности ограждения. «По итогам проверки будет решаться вопрос ремонта или замены ограждения», - говорится в сообщении.

«Денежные средства на замену ограждения в МБДОУ №28 "Искорка" предусмотрены на 2022 год. На данный момент прорабатывается конкурсная документация для определения подрядчика. Предположительное время замены - летний период. До этого времени ситуация с нарушением целостности ограждения будет решаться постоянным контролем руководства и точечными ремонтами», - добавили сотрудники управления образования администрации города Пскова.

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Напомним, трехлетний мальчик самостоятельно покинул детский сад и пришел домой 27 января. Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.