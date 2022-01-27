Общество

Более 7 миллиардов рублей выделили регионам на поддержку поликлиник

Регионам России выделили дополнительные средства на поддержку поликлиник, сообщает пресс-служба правительства.

«Российские регионы дополнительно получат свыше 7,3 миллиарда рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — цитирует сообщение РИА Новости.

Такое решение приняли на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Михаил Мишустин также поручил Минздраву проконтролировать, чтобы средства были получены как можно быстрее, поскольку от этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена.

«Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу», — сказал премьер-министр на заседании правительства, которое состоялось 27 января.