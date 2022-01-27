Общество

О причинах некорректной работы порталов записи к врачам рассказал псковский губернатор

Псковский губернатор объяснил причины некорректной работы порталов записи к врачам. Комментарий он оставил в своем инстаграм-аккаунте.

«Мне продолжают поступать жалобы на некорректную работу порталов записи к медицинским специалистам – "Кврачу.псков.ру" и "Госуслуги". Разъясню подробнее, с чем это связано и как скоро работа будет восстановлена», - отметил он.

По словам главы региона, приблизительно с сентября на сайте госуслуг проводились масштабные технические работы и модернизация портала. Это привело к сложностям с записью к врачам, в том числе и с переключением на региональный сегмент.

Так как работы проводились на федеральном сервисе, повлиять на их скорость на региональном уровне было невозможно.

«По этой причине было принято решение о восстановлении регионального портал "Кврачу.псков.ру". Специалисты провели большую работу и 14 января портал был запущен. На первоначальном этапе сайт функционировал с перебоями, но к настоящему времени все технические проблемы успешно решены», - добавил глава региона.

В данный момент остались некоторые трудности с количеством так называемых «временных слотов» и их наличия к нужным врачам. Это связано не с порталом, а с работой медорганизаций, подчеркнул Михаил Ведерников.

Сейчас идет отработка этого момента, технические специалисты ездят по всем медорганизациям региона и в ручном режиме помогают разобраться с расписанием врачей и корректным выставлением слотов на портале. Так, на днях реорганизовали работу областной стоматологии. На все медучреждения понадобится еще 2-3 недели, оценил губернатор.

Параллельно мы решили возобновилась возможность записи к врачам по телефону 122 – сервис заработал с 29 января.

«Отмечу, что в записи через этот номер участвуют другие временные слоты, и если на сайте не оказалось свободных "окошек" к врачу, есть возможность записаться по телефону. Напомню, что на сегодняшний день принятым на оперштабе решением прекращены все виды планового приема врачей для взрослых в Пскове и Великих Луках. Все формы записи работают только по экстренным показаниям, прошу это учитывать», - заключил Михаил Ведерников.