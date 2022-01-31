Общество

Псковичам предлагают поддержать земляков в конкурсе «Героям — быть!»

Псковичей приглашают поддержать земляков в конкурсе «Героям — быть!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Жители Псковской области могут поддержать своих земляков-добровольцев, совершивших добрые поступки в 2021 году. В конкурсе Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям — быть!» участвуют несколько представителей Псковского региона. Их деятельность отмечена в двух номинациях: «Вирус добра» и «Спасательный круг».

Так, в номинации «Вирус добра» участвует Псковской областное отделение Российского детского фонда со своим проектом «Здравствуй, школа!». Он направлен на обеспечение школьными принадлежностями и рюкзаками к началу нового учебного года детей, проживающих в социальных учреждениях, малообеспеченных, неполных семьях и имеющих проблемы со здоровьем.

В 2021 году при поддержке неравнодушных людей Детский фонд подготовил к школе более 630 детей из 15-ти районов области и Пскова, 130 из них — воспитанники детских интернатных учреждений.

Подвиг псковича, старшего сержанта полиции Дениса Кузьмина отмечен в номинации «Спасательный круг». В октябре 2021 года в центре города произошел несчастный случай: с Ольгинского моста в реку упала 12-летняя девочка. На вызов прибыл экипаж полиции. Денис Кузьмин тут же бросился в воду. Он спас девочку вместе с другим неравнодушным очевидцем.

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Проголосовать за представителей Псковской области и других участников конкурса «Героям — быть!» можно на сайте tobehero.ru до 9 февраля 2022 года включительно.

В администрации отметили, что конкурс «Героям — быть!» проводится с 2015 года и призван способствовать развитию волонтерства и добровольчества в России, содействовать нравственному воспитанию молодежи и популяризации героических поступков обычных людей.

Лауреатов конкурса определят в семи номинациях: