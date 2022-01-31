Общество

Новый герб и флаг Себежского района зарегистрировали в геральдическом регистре России

Новый герб и флаг Себежского района зарегистрировали в геральдическом регистре России. Об этом сотрудники администрации района сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: администрация Себежского района / «ВКонтакте»

Новые официальные герб и флаг Себежского района получили номера 13721 и 13722 в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации.

«С настоящего момента у нашего района новые официальные символы. Герб города Себеж остается прежним», - отметили сотрудники администрации района и пояснили, что прежняя символика не соответствовала ряду современных геральдических требований к элементам герба.

Геральдическое описание (блазон) герба Себежского района выглядит следующим образом: «В лазоревом поле всадник в серебряных латах и шлеме с перьями, с кривым серебряным мечом в воздетой правой руке, с червленым окаймленным серебром щитом (с золотым восьмиконечным православным крестом) на плече, скачущий на серебряном коне, с червлеными попоной и упряжью, над стоящей на зеленой земле золотой деревянной крепостью о двух башнях с шатровыми кровлями, увенчанными флюгером-флажком каждая, с черными бойницами, со сквозным проездом в стене между башнями (без порога)».