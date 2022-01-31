Общество

Восемь новых объектов культурного наследия выявили в Псковской области в 2021 году

Восемь новых объектов культурного наследия выявили в Псковской области в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: администрация Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 31 января, провел рабочую встречу с председателем регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадимом Нэдиком. Ее темой стал план мероприятий органа исполнительной власти на 2022 год.

В начале Вадим Нэдик кратко доложил об итогах работы комитета за прошедший год. В частности, специалисты обеспечили 121 объект культурного наследия (ОКН) границами территорий. Всего в Псковской области количество таких объектов превысило 940. Также специалисты выявили 8 новых ОКН.

Кроме того, в прошлом году разработали проект объединенной зоны охраны ОКН Великих Лук. После его утверждения Псковским областным Собранием депутатов, зонами охраны обеспечат 31 объект.

В Пскове продолжается работа над проектом объединенной зоны охраны памятников, в том числе объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Завершить ее, по словам Вадима Нэдика, планируется в 2022 году. Для полной реализации мероприятий председатель профильного комитета обратился к губернатору за дополнительной финансовой поддержкой. Михаил Ведерников подчеркнул, что вопрос проработают.

Также Вадим Нэдик доложил о работе по включению поселка Усвяты в перечень исторических поселений регионального значения. Средства на эти цели заложили в региональном бюджете 2022 года. Работы проведет Центр по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Михаил Ведерников подчеркнул особую важность присвоения такого статуса Усвятам, что позволит поселку принимать участие в федеральном конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. «Это послужит серьезным подспорьем в развитии района, привлечении внимания к поселку, история которого насчитывает тысячу лет», — отметил Михаил Ведерников.

Отдельно Вадим Нэдик рассказал о завершении противоаварийных работ на памятнике «Ледовое побоище» на горе Соколиха. Рабочие начали убирать строительные леса. Как отметил председатель профильного комитета, в изначальные планы завершить работу раньше установленных сроков вмешались внешние обстоятельства — состояние верхних элементов памятника оказалось хуже, чем предполагалось ранее.

«Сейчас не осталось ни одного места, не схваченного сварными швами. Нахождению жителей и гостей региона у монумента ничего не угрожает», — подчеркнул Вадим Нэдик.

Губернатор в свою очередь поблагодарил председателя комитета за ответственный подход в организации противоаварийных работ, во главу которого ставилась не скорость, а качество.