Трудовая инспекция добилась выплаты более 142 тысяч рублей уволенному сотруднику псковского завода

Работодатель псковского завода «Промгаз-Технологий» выплатил бывшему сотруднику более 142 тысяч рублей после обращения в трудовую инспекцию из-за неполного расчета при увольнении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной межрегиональной территориальной государственной инспекции труда.

Работник пожаловался на нарушение трудового законодательства при выплате окончательного расчета. Проверка подтвердила, что работодатель неправильно рассчитал среднюю заработную плату.

В результате сотруднику доплатили 137 489 рублей, а также выплатили 5 413 рублей компенсации за несвоевременный расчет при увольнении.

Работодатель признал нарушение и добровольно урегулировал разногласия с бывшим сотрудником.

«В адрес работодателя направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований трудового законодательства», — сообщила заместитель руководителя инспекции Ольга Казанская.