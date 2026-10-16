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Трудовая инспекция добилась выплаты более 142 тысяч рублей уволенному сотруднику псковского завода

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Работодатель псковского завода «Промгаз-Технологий» выплатил бывшему сотруднику более 142 тысяч рублей после обращения в трудовую инспекцию из-за неполного расчета при увольнении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной межрегиональной территориальной государственной инспекции труда.

Работник пожаловался на нарушение трудового законодательства при выплате окончательного расчета. Проверка подтвердила, что работодатель неправильно рассчитал среднюю заработную плату.

В результате сотруднику доплатили 137 489 рублей, а также выплатили 5 413 рублей компенсации за несвоевременный расчет при увольнении.

Работодатель признал нарушение и добровольно урегулировал разногласия с бывшим сотрудником.

«В адрес работодателя направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований трудового законодательства», — сообщила заместитель руководителя инспекции Ольга Казанская.

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