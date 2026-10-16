Мисс Псковская область 2025 приняла участие в титульной фотосессии

Мисс Псковская область 2025 Алина Жолобова приняла участие в титульной фотосессии в рамках подготовки к финальному шоу 22-го сезона проекта, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фотографии предоставлены организаторами

Помимо главного титула Алина Жолобова еще получила титулы — Мисс Талант, Мисс Зрительских Симпатий 21 сезона фестиваля. Напомним, что девушка занимается оперным вокалом и учится сейчас в Санкт-Петербурге.

Финальное шоу главного фестиваля красоты в Пскове состоится 28 ноября в СРП «Простория».