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Мисс Псковская область 2025 приняла участие в титульной фотосессии

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Мисс Псковская область 2025 Алина Жолобова приняла участие в титульной фотосессии в рамках подготовки к финальному шоу 22-го сезона проекта, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. 

Фотографии предоставлены организаторами

Помимо главного титула Алина Жолобова еще получила титулы — Мисс Талант, Мисс Зрительских Симпатий 21 сезона фестиваля. Напомним, что девушка занимается оперным вокалом и учится сейчас в Санкт-Петербурге.

 

Финальное шоу главного фестиваля красоты в Пскове состоится 28 ноября в СРП «Простория».

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