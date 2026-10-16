Сергей Вострецов: Пособия должны быть инструментом поддержки, а не причиной ухода в тень

Молодые работники всё чаще отказываются от официального трудоустройства, чтобы сохранить право на социальные выплаты для семей с детьми. Из-за этого государственная политика поддержки может стимулировать теневую занятость. Об э том в своем Telegram-канале заявил председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
Федеральная налоговая служба отчиталась о заметном сокращении числа трудоспособных россиян с неустановленными источниками доходов: с 11,7 миллионов человек в начале 2022 года до 8 миллионов по итогам 2025-го. Только за прошлый год бюджет дополнительно получил свыше 60 миллиарлрв рублей в виде НДФЛ и страховых взносов. Казалось бы, победа в борьбе с теневой занятостью. Однако эксперты фиксируют тревожный разворот: теперь в «тень» уходят не только по инициативе работодателей, но и сами работники — прежде всего представители поколения Z.
Цифры впечатляют, но за ними скрывается новый тренд. Рынок труда заметно «побелел», однако все больше рабочих мест занимают зумеры — поколение, которое относится к официальному трудоустройству с заметным равнодушием. Если раньше инициатором серых схем чаще выступал работодатель, то сейчас с такой просьбой всё чаще приходят сами кандидаты.
Причина проста и парадоксальна. Многие сознательно стремятся занизить или скрыть официальный доход, чтобы сохранить право на социальные выплаты — в частности, на единое пособие для семей с невысокими заработками. Государство борется с теневыми доходами, а граждане уходят в тень именно ради этих выплат. Проблема из плоскости недобросовестных работодателей переместилась в сферу осознанного выбора людей. Проверки ФНС здесь уже бессильны.
По его словам, официальное трудоустройство может оказаться финансово невыгодным для молодых семей, если из-за заработка они теряют право на пособия.
Он считает, что необходимо пересмотреть подход к назначению социальных выплат и сделать критерии более гибкими.
В качестве возможных решений он предложил учитывать при назначении пособий не только официальный доход, но и состав семьи, регион проживания и наличие ипотеки. По его мнению, легальная работа не должна автоматически лишать человека права на государственную поддержку.
Таким образом, пока чиновники рапортуют о сокращении числа «невидимых» работников и дополнительных миллиардах в казне, эксперты и профсоюзы фиксируют трансформацию проблемы. Теневая занятость не исчезла — она просто сменила мотивацию. И бороться с ней одними только проверками больше невозможно.