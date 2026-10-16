Сергей Вострецов: Пособия должны быть инструментом поддержки, а не причиной ухода в тень

Молодые работники всё чаще отказываются от официального трудоустройства, чтобы сохранить право на социальные выплаты для семей с детьми. Из-за этого государственная политика поддержки может стимулировать теневую занятость. Об э том в своем Telegram-канале заявил председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Федеральная налоговая служба отчиталась о заметном сокращении числа трудоспособных россиян с неустановленными источниками доходов: с 11,7 миллионов человек в начале 2022 года до 8 миллионов по итогам 2025-го. Только за прошлый год бюджет дополнительно получил свыше 60 миллиарлрв рублей в виде НДФЛ и страховых взносов. Казалось бы, победа в борьбе с теневой занятостью. Однако эксперты фиксируют тревожный разворот: теперь в «тень» уходят не только по инициативе работодателей, но и сами работники — прежде всего представители поколения Z.

Цифры впечатляют, но за ними скрывается новый тренд. Рынок труда заметно «побелел», однако все больше рабочих мест занимают зумеры — поколение, которое относится к официальному трудоустройству с заметным равнодушием. Если раньше инициатором серых схем чаще выступал работодатель, то сейчас с такой просьбой всё чаще приходят сами кандидаты.

Причина проста и парадоксальна. Многие сознательно стремятся занизить или скрыть официальный доход, чтобы сохранить право на социальные выплаты — в частности, на единое пособие для семей с невысокими заработками. Государство борется с теневыми доходами, а граждане уходят в тень именно ради этих выплат. Проблема из плоскости недобросовестных работодателей переместилась в сферу осознанного выбора людей. Проверки ФНС здесь уже бессильны.

«Мы видим, как меняется сама природа теневой занятости. Раньше это была в основном история про жадных работодателей, которые экономили на налогах и взносах, лишая людей пенсионных прав, больничных и защиты. Сегодня картина иная. Молодые люди — зумеры — всё чаще сами просят не оформлять их официально. Почему? Потому что система социальных выплат выстроена так, что легальный доход выше определённого порога автоматически лишает семью права на пособие», — отметил Сергей Вострецов.

По его словам, официальное трудоустройство может оказаться финансово невыгодным для молодых семей, если из-за заработка они теряют право на пособия.

«Когда молодая семья видит, что официальная зарплата в 50–60 тысяч рублей отнимает у них пособие в 10–15 тысяч на ребёнка, а “серый” вариант позволяет сохранить и то, и другое, — выбор очевиден. Особенно если работодатель готов пойти навстречу», — пояснил глава СОЦПРОФ.

Он считает, что необходимо пересмотреть подход к назначению социальных выплат и сделать критерии более гибкими.

«Это системная ловушка. Мы фактически стимулируем людей к неформальной занятости. А потом удивляемся, почему у молодых нет пенсионных накоплений, почему они не верят в официальную занятость и почему текучесть кадров в компаниях зашкаливает. Нужно менять подход к социальным выплатам. Пособия должны быть инструментом поддержки, а не причиной ухода в тень», — заявил Сергей Вострецов.

В качестве возможных решений он предложил учитывать при назначении пособий не только официальный доход, но и состав семьи, регион проживания и наличие ипотеки. По его мнению, легальная работа не должна автоматически лишать человека права на государственную поддержку.

«Если государство не скорректирует социальную политику, теневая занятость среди молодёжи будет только расти — уже не как вынужденная мера, а как рациональная стратегия выживания. А это в долгосрочной перспективе ударит и по бюджету, и по социальной стабильности, и по самому институту труда», — резюмировал председатель СОЦПРОФ.

Таким образом, пока чиновники рапортуют о сокращении числа «невидимых» работников и дополнительных миллиардах в казне, эксперты и профсоюзы фиксируют трансформацию проблемы. Теневая занятость не исчезла — она просто сменила мотивацию. И бороться с ней одними только проверками больше невозможно.