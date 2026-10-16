 
Общество

К двум образовательным учреждениям Псковского округа сделали подходы и подъезды

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Накануне днем и до позднего вечера подрядчики, выполняющие муниципальный контракт, сделали удобные подходы и подъезды к двум образовательным учреждениям Псковского муниципального округа: Остенской школе и детскому саду «Золотой петушок» - структурному подразделению «Тямшанской гимназии. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Наталья Федорова / Мах

Рабочие при помощи спецтехники уложили асфальт в проездах к школе и садику. Также обновят тротуары.

«Стараемся ежегодно обновлять инфраструктуру подъездов и подходов к школам и садикам в рамках финансирования из муниципального бюджета. Напомню, в минувшем сезоне такая работа была проведена у Тямшанской гимназии и Москвинской школы», — добавила Наталья Федорова.

 

Также глава муниципалитета акцентировала внимание на том, что ранее рассказывала о работе, которую проводили внутри и снаружи детского сада «Золотой петушок».

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Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

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