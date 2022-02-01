Более 200 псковичей ревакцинировались от коронавируса за сутки

204 жителя Псковской области за сутки повторно сделали прививку от коронавируса. Всего ревакцинировались 39 326 человек. Статистика опубликована в инстаграм-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова.
Первый этап вакцинации прошли 283 191 житель региона (+808), обе прививки от COVID-19 сделали 275 227 псковичей (+760).
«В России зафиксировано рекордное число новых случаев заболевания коронавирусом (более 120 тысяч за сутки). Впереди очень сложные недели, поэтому постарайтесь найти время и защитить свое здоровье прививкой», - отметил глава региона.