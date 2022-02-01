Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Анастасией Григорьевой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева.

Чем управляет ЦУР? Какие организована работа с обращениями жителей Псковской области? Что такое чат-бот и как им пользоваться для решения ваших проблем? Чем отличаются реальные проблемы от попыток провокаций и «раскачивания лодки»? Подробнее об этом с гостьей студии побеседует Константин Калиниченко.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.