Общество

Псковский ЦУР отвечает на сообщения псковичей, несмотря на мат

Руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила, что сотрудники ЦУР стараются отвечать на обращения псковичей, даже содержащие нецензурную лексику.

«Есть несколько вариантов обратиться к нам. Самый удобный - написать в любом паблике в социальной сети "ВКонтакте" пост или комментарий под постом. Наша система, которая называется "Инцидент-менеджмент" зафиксирует сообщение по ключевым словам. Затем оно попадет к нам, координаторы распределят, и человек получает ответ на свой вопрос», - рассказала гостья студии.

Она также добавила, что встречаются очень сложно сформулированные обращения, которые система может пропустить. Анастасия Григорьева подчеркнула, что сотрудники обрабатывают и стараются отвечать, в том числе, на сообщения с нецензурной лексикой. «Проще всего сразу обращаться в паблики комитетов или писать чат-боту», - заметила она.