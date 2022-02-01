Псковский ЦУР отвечает на сообщения псковичей, несмотря на мат

Руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила, что сотрудники ЦУР стараются отвечать на обращения псковичей, даже содержащие нецензурную лексику.
Она также добавила, что встречаются очень сложно сформулированные обращения, которые система может пропустить. Анастасия Григорьева подчеркнула, что сотрудники обрабатывают и стараются отвечать, в том числе, на сообщения с нецензурной лексикой. «Проще всего сразу обращаться в паблики комитетов или писать чат-боту», - заметила она.