Общество

В Псковском гидрометцентре не прогнозируют холодный февраль

В Псковском гидрометцентре не прогнозируют холодный февраль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Сегодня у нас не холодно, и, по предварительному прогнозу, февраль тоже не прогнозируется холодным. Во второй декаде будут ощутимые минусы, в районе -10 градусов», - сказала Тала Нещадимова.

Отметим, сегодня по народному календарю отмечается день Макария Великого. По этому дню судили о весне. Ясная погода предвещала, что тепло придет скоро, а если в этот день мела метель — ее следовало ожидать и на Масленицу. Кроме того, погода на Макара предсказывала погоду на весь февраль. Холод в этот день — а значит, и в течение всего месяца — говорил о том, что лето будет благоприятным.