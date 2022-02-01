Общество

ТОСы Псковской области могут подать заявки на конкурс с 15 февраля

Прием заявок на региональный конкурс проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями (ТОСами), начинается 15 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В конкурсе могут принять участие ТОСы, расположенные на межселенной территории, на территориях городских округов, городских и сельских поселений Псковской области.

Представители ТОСов, желающие участвовать в конкурсе проектов, должны представить в администрацию муниципалитета, на территории которого предполагается реализация проекта, следующие документы:

заявление об участии в конкурсе проектов;

копию документа, подтверждающего полномочия представителя ТОСа;

паспорт проекта;

иные документы, относящиеся к проекту.

Формы указанных документов и информация о конкурсе проектов размещаются на странице управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области.

Администрации местного уровня будут принимать от представителей ТОСов заявки с 15 февраля до 15 марта. Заявки на участие в конкурсе от местных администраций нужно передать организаторам конкурса до 18 марта. Победителей конкурса проектов определяет конкурсная комиссия не позднее 25 апреля текущего года.

На реализацию проектов победители конкурса получат субсидии из областного бюджета. Максимальный размер гранта из областного бюджета составит 200 тысяч рублей.

Организатор конкурса — управление по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области.

Получить дополнительную информацию по вопросам участия в конкурсе проектов можно по телефону 8 (8112) 299-801.