Общество

Этапы конкурсов «Учитель года России» и «Воспитатель года России» стартовали в Пскове

Муниципальные этапы всероссийских конкурсов «Учитель года России - 2022» и «Воспитатель года России - 2022» стартовали в Пскове 1 февраля. Торжественное открытие состоялось в онлайн-формате, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Конкурсантов приветствовал и. о. заместителя главы администрации Пскова Алексей Несмашный. Он обратил внимание, что конкурс «Учитель года» имеет богатую историю и в этом году он проводится уже в 31-й раз. За это время пять педагогов города Пскова становились финалистами конкурса на федеральном уровне. Двое вышли в суперфинал и привезли с всероссийского конкурса «Учитель года России» малых хрустальных пеликанов.

«Это серьезный этап работы – вступить в новое десятилетие конкурса. Я не сомневаюсь, что вы покажете высокий уровень, которым может гордиться город Псков. Желаю удачи, успехов и пусть победит сильнейший!» – отметил Алексей Несмашный.

В ходе церемонии были представлены участники конкурсов и члены жюри. На конкурс «Учитель года России - 2022» подали заявки 20 педагогов из 20 общеобразовательных учреждений. В конкурсе «Воспитатель года России - 2022» свои компетенции продемонстрируют 14 педагогов дошкольного образования из 14 дошкольных учреждений. Состязания пройдут в дистанционном формате, как и в прошлом году. Победителей конкурсов объявят 25 февраля.

Отметим, что в конкурсе «Учитель года - 2021» приняли участие 21 педагог из 19 общеобразовательных учреждений. Победителем стала Татьяна Матвеева, учитель русского языка и литературы Лицея экономики и основ предпринимательства №10.

За звание «Воспитатель года России - 2021» боролись 15 претендентов. Первое место в муниципальном этапе заняла воспитатель детского сада №29 Алеся Тимофеева.

Кроме того, в 2021 году победителем регионального этапа «Воспитатель года России» стала воспитатель из детского сада №33 Анаит Мкртчян, которая представила Псковскую область на Всероссийском конкурсе и вошла в десятку лучших.