Общество

Комиссия оценила качество горячего питания в великолукских школах

Представители партии «Единая Россия» проверили качество оказания услуг по организации школьного питания в Великих Луках.

В рамках мероприятия партийцы оценили качество работы в столовых городских школ №7 и №6, пишет газета «Великолукская правда. Новости»

«Питаются все классы с 1-го по 11-й по определенному графику для соблюдения санитарных норм. Школьное питание разнообразное. Существует четырехнедельное меню, то есть в рамках этого меню блюда практически не повторяются. Также имеются сезонные салаты, фрукты. Сейчас в целях витаминизации появились лимоны, например, чай с лимоном. Конечно, детям не все нравится. Не все привыкли к правильному питанию. Например, сосиски и пельмени мы не даем», - рассказала директор средней образовательной школы №7 Наталья Демиховская.

Директор школы №6 Наталья Любавина отметила, что Роспотребнадзор согласовывает меню каждый день, а контроль за питанием ведется регулярно. «Мы все время работам над меню и стараемся его улучшать, учитывая пожелания родителей. Отмечу, что с третьей четверти текущего года ввели четырехнедельное меню, - подчеркнула она. - Члены комиссии положительно оценили качество работ школьных столовых».

Член партии «Единая Россия» Елена Мозговкина обратила внимание на чистоту и уют, а также добавила, что все требования Роспотребнадзора в школах соблюдаются.