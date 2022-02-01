Общество

Заключенного осудят за новые эпизоды насилия над детьми в Псковской области

Заключенного будут судить за новые эпизоды нарушения половой неприкосновенности малолетних в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Завершено расследование уголовного дела в отношении осужденного одной из исправительных колоний в Псковской области. По версии следствия, в 2012-2014 годах обвиняемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении племянницы, которой на момент начала совершения преступления было 5 лет.

Спустя пять лет мать девочки заметила изменения в поведении дочери и обратилась к специалисту, который провел психологическую диагностику. Так у девочки выявили признаки пережитого сексуального насилия, которое подтвердилось в личной беседе с ребенком.

В ходе цензуры входящей корреспонденции, поступающей в адрес дяди потерпевшей девочки, который отбывает 12-летний срок за совращение гостивших у него детей знакомых, сотрудники ИК-6 УФСИН России по Псковской области выявили письмо сестры осужденного с обвинениями в надругательстве над ребенком.

Дальнейшая работа псковских оперативников ФСИН позволила получить данные о причастности осужденного к надругательству над своей племянницей, а также собственным ребенком, когда ему было 7 лет.

В настоящее время следователи собрали достаточные доказательства причастности подследственного к надругательствам над малолетними племянницей и сыном, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчину будут судить за совершение двух преступлений по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ.