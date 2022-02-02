Общество

Псковский вице-губернатор оценила условия обучения в агротехническом колледже

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева посетила с рабочим визитом Псковский агротехнический колледж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ее сопровождал председатель комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области Николай Романов.

Вице-губернатор осмотрела мастерские и учебные классы учреждения, посетила занятия. По итогам визита Нинель Салагаева отметила эффективную работу колледжа по подготовке кадров для агропромышленного комплекса региона и высокий уровень материально-технической базы.

Псковский агротехнический колледж — современный учебный комплекс. Он включает два учебных корпуса, два общежития, учебно-производственные мастерские, теплицы, автошколу, компьютерные классы, библиотеку, многочисленные лаборатории, гаражи, полигоны для обеспечения практических занятий. В колледже обучается порядка 1900 студентов.

За время работы колледж подготовил более 26 тысяч высококвалифицированных кадров для сельскохозяйственной отрасли. Выпускники учебного учреждения востребованы в регионе: в 2021 году более 350 молодых специалистов трудоустроились на предприятиях Псковской области.