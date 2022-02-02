Общество

Около 300 человек заразились коронавирусом в Псковской области, пятеро умерли

295 человек заразились коронавирусом в Псковской области 1 февраля, всего — 76 258. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Выздоровели 216 пациентов (всего — 70 975), скончались пятеро (всего — 1443). Специалисты провели 3 526 исследований на COVID-19 (всего — 772 698).

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: