Около 300 человек заразились коронавирусом в Псковской области, пятеро умерли

295 человек заразились коронавирусом в Псковской области 1 февраля, всего — 76 258. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Выздоровели 216 пациентов (всего — 70 975), скончались пятеро (всего — 1443). Специалисты провели 3 526 исследований на COVID-19 (всего — 772 698).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
- Псков – 25038
- Великие Луки – 12357
- Бежаницкий район – 857
- Великолукский район – 1985
- Гдовский район – 1209
- Дедовичский район – 1758
- Дновский район – 592
- Красногородский район – 730
- Куньинский район – 686
- Локнянский район – 676
- Невельский район – 3076
- Новоржевский район – 884
- Новосокольнический район – 2215
- Опочецкий район – 2480
- Островский район – 3315
- Палкинский район – 722
- Печорский район – 1704
- Плюсский район – 1164
- Порховский район – 2479
- Псковский район – 6347
- Пустошкинский район – 793
- Пушкиногорский район – 899
- Пыталовский район – 844
- Себежский район – 1778
- Стругокрасненский район – 1147
- Усвятский район – 477.