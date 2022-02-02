Общество

Ведущие инфекционисты в Псковской области обсуждают перспективы иммунотерапии при COVID-19

12-ая Всероссийская школа-конференция «Иммунология для врачей» работает в Пушкинских Горах. Ключевой темой встречи стала «инфекционная иммунология», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В числе участников ведущие иммунологи, аллергологи и инфекционисты из стран ближнего и дальнего зарубежья, и ряда регионов России. На обсуждение вынесли основные вопросы, связанные с распространением, диагностикой и лечением COVID-19, а также фундаментальные вопросы по инфекционной иммунологии и аллергологии: иммунология и иммунопатогенез COVID-19, перспективы иммунотерапии COVID-19, новые подходы к долгосрочной профилактике инфекции и вопросы организации лечебной помощи пациентам с хроническими и наследственными заболеваниями.

Свои наблюдения и научный опыт в рамках школы представляют, в частности, профильные специалисты института иммунологии ФМБА России, института экспериментальной медицины, Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова, Российского научного общества иммунологов, Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской общественной организации — Ассоциации аллергологов и клинических иммунологов.

Школа продолжит свою работу до 5 февраля.

Мероприятие в Пушкинских Горах проводится при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Российской академии наук, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, администрации Псковской области и ведущих научных институтов страны.