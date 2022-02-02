Общество

Псковская область установила абсолютный рекорд по реализации нацпроектов в 2021 году

Псковская область установила абсолютный рекорд по реализации нацпроектов в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе совещания по реализации национальных проектов сегодня, 2 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В совещании приняли участие руководители профильных комитетов и представители администраций районов.

Губернатор отметил, что общий уровень освоения средств по нацпроектам в прошлом году составил 98,5%. Он назвал это абсолютным рекордом и «большим шагом вперед».

Михаил Ведерников отметил, что Псковская область по этому показателю заняла 3 место на Северо-Западе и 12 место в России.

Все руководители направлений по нацпроектам справились с поставленными задачами. Также удалось решить вопросы в традиционно проблемных отраслях - культуре и образовании, подчеркнул губернатор.