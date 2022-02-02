Общество

Новый формат работы по нацпроектам предложил псковский губернатор главам районов

Новый формат работы по нацпроектам предложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников главам районов в ходе совещания сегодня, 2 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В совещании под председательством губернатора приняли участие руководители профильных комитетов и представители администраций районов. Первым новый формат работы опробует глава Печорского района Сергей Тарасик.

Губернатор подчеркнул, что темы для разговора на совещании предлагали две стороны - как представители администрации Печорского района, так и руководители профильных комитетов региона. По результатам совещания планируется составить «дорожную карту» по всем объектам нацпроектов, проработать проблемы и настроить взаимодействие с руководством района.

Губернатор призвал глав других муниципалитетов обращаться за аналогичными консультациями в случае необходимости. «Работы предстоит достаточно, и от муниципального звена зависит многое», - сказал он.

Кроме того, руководству районов предстоит освоить новую программу для проведения торгов.

Глава региона отметил, что администрация области окажет необходимую помощь и поддержку тем, кому это потребуется. Однако с руководителей «консервативных» районов, которые не захотят перейти на новую систему, спрос будет выше. Дополнительное финансирование смогут получать только те, кто работают лучше и быстрее, подчеркнул Михаил Ведерников.