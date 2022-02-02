В России должники могут защитить от списания минимальный гарантированный доход

Чтобы сохранить минимальный доход в размере прожиточного минимума трудоспособного человека, должнику необходимо написать заявление в Федеральную службу судебных приставов и указать один счет, на котором будут сохраняться средства. Об этом рассказал заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.
Он напомнил также, что от списания защищен ряд социальных выплат. Причем, их списание может быть только добровольным — по письменному согласию гражданина. В перечень выплат, не подлежащих списанию, вошли все выплаты согласно актам президента и правительства, пособия беременным женщинам с невысоким доходом и средства социального контракта.
Напомним, идею защитить минимальный доход от списания за долги депутаты «Единой России» прорабатывали с профильными ведомствами. Инициативу поддержали в Минтруде, Минюсте, Федеральной службе судебных приставов и Банке России.
С инициативой запретить списание социальных выплат за долги выступили представители «Единой России» на встрече с президентом 22 августа 2021 года. Глава государства поддержал инициативу и поручил внести законодательные изменения. Законопроект о запрете на списание соцвыплат за долги по кредитам «Единая Россия» внесла в Госдуму в начале сентября. Он был принят нижней палатой парламента 22 декабря 2021 года.