Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области выросла более чем на 40%

На совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе, которое провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 2 февраля, стало известно, что заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла за неделю почти на 46%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Так, заболеваемость выросла до 7 363 случаев, эпидпорог увеличился почти вдвое. В Пскове порог заболеваемости превышен на 123%.

На встрече обсуждалась текущая ситуация в области с заболеваемостью COVID-19, ОРВИ и гриппом, вопросы функционирования региональной системы здравоохранения и амбулаторно-поликлинического звена, в частности из-за резко возросшей нагрузки в связи с распространением «омикрона», а также возможные дополнительные меры защиты населения от коронавируса.

Глава региона заслушал доклады главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука и председателя регионального комитета комитета по здравоохранению Марины Гаращенко. Как рассказала Марина Гаращенко, комитет по здравоохранению Псковской области в связи с ростом нагрузки на медзвено приступил к ежедневному мониторингу количества поступивших вызовов, количества обратившихся людей, дозвонившихся и не дозвонившихся граждан, а также количества обеспеченных вызовов врача на дом по детям и по взрослым.

Также комитет подготовил и направил дополнительные рекомендации поликлиникам по организации медпомощи населению с признаками инфицирования COVID-19, ОРВИ и гриппа, маршрутизации пациентов и повышению скорости медобслуживания.