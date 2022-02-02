Общество

За сутки в Псковской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом

320 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 2 февраля. С начала пандемии COVID-19 в регионе заболели 76 578 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

В своем инстаграм-аккаунте Михаил Ведерников отметил, что в области зарегистрировали новый очаг инфекции. Его выявили в Пустошкинском центре образования.

За прошедшие сутки в Псковской области от COVID-19 вылечились 243 пациента, всего - 71 218. За все время в регионе провели 775 730 исследований на инфекцию (+3 032). Умершими из-за коронавирса в области признаны 1 443 человека.