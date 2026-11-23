Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «PRO ДЕНЬГИ». Напомним, это цикл программ, в котором просто и доступно рассказывается о финансах - от бытовых привычек до понимания банковских продуктов. В каждом выпуске эксперт-практик, региональный управляющий «Альфа Банка» в Псковской области Ирина Баранова раскрывает какую-то определенную тему, а также дает практические советы и разоблачает распространенные мифы, связанные с темой финансов.

Сегодня она попунктно объяснит радиослушателям, как читать договор с банком и не пропустить важное. На какие пункты нужно обращать внимание в первую очередь? Какие из них чаще всего становятся «сюрпризом» для клиентов? Как понять, что банк может менять условия в одностороннем порядке? Об этом и не только - в выпуске.