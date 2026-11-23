Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

Назло маме отморожу уши: с декабря по решению властей Эстонии граница с Россией закрывается;

Кадровые ротации в реготделении партии власти – кто ушел и кто пришел?

Миллионный посетитель: Псковский музей достиг рекордного показателя;

Нужны ли штрафы за дискредитацию традиционных ценностей?

Об этом и не только поговорим в политическом блоке с нашим обозревателем и главным редактором ПЛН Александром Савенко.