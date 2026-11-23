Пятый съезд Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» состоялся 20 ноября в спортивно-развлекательном парке «Простория». Мероприятие традиционно стало площадкой для подведения итогов пятилетней работы организации и определения приоритетов на следующий период.

Торгово-промышленная палата Псковской области — не просто формальное объединение предпринимателей и компаний, а активно работающий институт, который за 30 лет стал практическим инструментом для бизнеса. Подробности о ключевых событиях съезда ТПП и о поддержке, которую она оказывает предпринимательскому сообществу Псковской области, — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Эффективный инструмент

В настоящее время Торгово-промышленная палата Псковской области объединяет более 270 компаний и индивидуальных предпринимателей. Более 200 представителей членских организаций стали делегатами съезда. В работе мероприятия также приняли участие почетные гости: председатель комитета по бюджету, финансам, налогам и экономической политике Законодательного Собрания Псковской области Павел Гоман, первый заместитель министра экономического развития Псковской области Марина Аникеева, уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев, представители городской Думы, в том числе заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов, руководители бизнес-объединений, а также представители торгово-промышленных палат из других регионов.

С приветственным словом к участникам съезда обратился депутат Государственной Думы, председатель Псковского регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский. Он поблагодарил президента ТПП Владимира Зубова и сотрудников палаты «за высокий профессионализм и большой вклад в развитие экономики и деловой среды нашего региона».

По словам Александра Козловского, за советом к псковским коллегам обращаются со всей страны. Например, благодаря экспертной работе сотрудников ТПП все предприятия смогли пройти необходимые процедуры и получить подтверждение российского происхождения своей продукции. «Для наших производителей это принципиально важно: такие решения открывают дополнительные возможности для участия в государственных закупках и реализации промышленных товаров», — сказал он.

Также председатель Псковского регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей отметил, что сегодня Торгово-промышленная палата стала одной из ключевых площадок, где встречаются и эффективно взаимодействуют практически все предпринимательские сообщества и отечественные организации. «Мы всегда работаем слаженно, слышим друг друга и стараемся оперативно реагировать на возникающие вопросы», — сказал он.

Третье направление, которое приобретает значение для Псковской области, — участие ТПП в развитии туристической отрасли. Палата является единственным в регионе аккредитованным органом по классификации средств размещения. «Для региона с таким историко-культурным и туристическим потенциалом это очень важное направление. Качество туристической инфраструктуры, понятные стандарты обслуживания и доверие гостей напрямую влияют на привлекательность Псковской области как места для путешествий и отдыха», — сказал он.

Александр Козловский подчеркнул, что ТПП — это эффективный рабочий инструмент, который помогает бизнесу решать практические задачи, развиваться и находить новые возможности. «Владимир Анатольевич, хочу еще раз поблагодарить вас за личный вклад и высокие показатели Торгово-промышленной палаты Псковской области и желаю вам еще долгие годы вести этот корабль на благо нашего родного региона», — отметил он.

По видеосвязи к участникам съезда присоединился вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Илья Зубков, который отметил, что Псковская ТПП является «образцом для распространения лучших практик». «Сегодня есть возможность поговорить о том, что было сделано, подвести итоги за 5 лет и определить программу на следующие пять лет», — заметил он.

Илья Зубков напомнил, что Псковская область объединяет промышленность, сельское хозяйство, торговлю, туризм. У всех предприятий сегодня разные задачи, но каждому одинаково нужен надежный партнер. А через ТПП «возможен доступ к рынкам и помощь в вопросах, от которых зависят сегодня контракты».

По его словам, одно из ключевых направлений помощи бизнесу — экспертиза, оформление документов. Псковская палата очень много работает по постановлению правительства № 719. «С начала 2026 года палата выдала более 150 документов, подтверждающих производство промышленной продукции в России. Жалоб от бизнес-сообщества на псковскую палату по этому направлению нет. Соблюдаются и сроки, и качество. Здесь эта работа, конечно, выстроена на самом высоком уровне», — отметил Илья Зубков.

Главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков напомнил, что в последние пять лет бизнес столкнулся с новыми задачами. «Для кого-то это были вопросы финансирования, для кого-то — кадровые вопросы, для кого-то — вопросы безопасности. Не всегда легко, но вы эти вопросы решаете, и я знаю, что торгово-промышленная палата готова подставить плечо, подсказать, поддержать. Уверен, что работа съезда будет способствовать дальнейшему совершенствованию деятельности Торгово-промышленной палаты Псковской области и тем самым развитию региональной экономики», — сказал он.

Переломы и приоритеты

С отчетом о деятельности ТПП в период с 2021 по 2026 год выступил президент организации Владимир Зубов. «Всегда ответственно выступать и оценивать труды за пятилетие. И за это время очень многое изменилось. Вы видели кадры на нашем экране, как мы в ноябре 2021 года проводили свой четвертый съезд, когда была пандемия. Мы не могли тогда всех собрать, думали, как нам жить в следующие годы, опасались последствий пандемии. Но, слава Богу, все проходит», — сказал он.

По словам президента ТПП, за эти пять лет произошел коренной перелом в жизни бизнеса Псковской области. «Из центра внешнеэкономических связей с Европейским союзом мы стали его окраиной ввиду недружественных действий со стороны наших соседей. За это время уменьшился объем выдаваемых сертификатов страны происхождения для внешнеэкономических связей. Зато очень выросло количество подтверждений «российскости» нашей продукции. И мы этим действительно занимаемся в числе 53 официально аккредитованных организаций из 730 торгово-промышленных палат. Поэтому мы оказываем услуги не только для наших псковских предпринимателей, но и для предпринимателей из соседних или даже дальних регионов», — сообщил он.

По его словам, ТПП вместе с уполномоченным по правам предпринимателей Аркадием Мурылевым защищает интересы бизнеса. «Мы бьем в колокола, чтобы нас услышали, когда у бизнеса есть проблемы, и вместе радуемся, когда власть законодательная и исполнительная достойно реагирует на просьбы и требования бизнеса. Сегодня в обсуждении доклада будут выступать предприниматели и говорить о трудностях и проблемах, которые сложились, но ни одна проблема не является неразрешимой», — сказал он.

Владимир Зубов сообщил, что Торгово-промышленная палата за 5 лет сохраняет численность членов. На сегодня это 275 компаний, предприятий, учреждений и индивидуальных предпринимателей. С 1 декабря 2021 года по 9 ноября 2026 года членская база увеличилась на 114 организаций - ИП, что составляет 41% от общего количества компаний — членов ТПП Псковской области. 206 компаний — членов ТПП Псковской области являются субъектами малого и среднего предпринимательства.

Президент ТПП также обозначил приоритеты работы на следующую пятилетку: повышение эффективности ТПП, защита конкуренции и развитие предпринимательства, поддержка производственного бизнеса для технологического лидерства, международное сотрудничество и раскрытие кадрового потенциала в условиях цифровой трансформации.

«В заключение своего отчета я бы хотел выразить искреннюю благодарность всем членам Совета ТПП Псковской области, большую признательность правительству Псковской области за поддержку тех инициатив, с которыми мы выступали, нашему деловому бизнес-сообществу в лице «Деловой России», «Опоры России», Российского союза промышленников и предпринимателей, уполномоченному по правам предпринимателей Псковской области, потому что только вместе мы являемся той силой, которую слышат и на которую ориентируются», — отметил Владимир Зубов.

Сообща все получится

Руководители псковских предприятий дали высокую оценку деятельности ТПП региона и ее действующему президенту. Директор ЗАО «Псковская швейная фабрика „Славянка“» Елена Косенкова заметила, что «в этом шикарном зале собрались самые лучшие, самые деловые, самые беспокойные предприниматели — те, кто хочет жить, кто хочет что-то творить». «У каждого за спиной семья. Не только семья личная, но и коллектив. У меня коллектив около 500 человек. И мы делаем все возможное для сохранения наших коллективов, решения проблемных вопросов. И профессиональные и очень грамотные сотрудники аппарата

Торгово-промышленной палаты помогают нам в этом», — сказала она.

Директор АО «Подъемные машины» Николай Сидоренков акцентировал внимание на том, что торгово-промышленная палата сегодня — это старейший институт объединения предпринимателей и бизнеса в России и в Псковской области. И многие предприятия в регионе имеют в нашей области филиалы и бизнес-интересы и считают необходимым стать членами нашей палаты.

Член совета директоров группы компаний «ПсковТехГаз», депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков назвал работу ТПП за минувшую пятилетку успешной и пожелал, чтобы следующий съезд собрал еще больше предпринимателей и представителей псковских компаний.

«Сегодня много хороших слов было сказано в адрес членов торгово-промышленной палаты и предпринимателей. Хочу отметить, что сегодня торгово-промышленная палата — это ключевая площадка для открытого диалога между властью и бизнесом. Ее центры компетенции также являются точкой опоры для тысяч компаний на территории РФ, в том числе в Псковской области. Вы вносите весомый вклад в укрепление промышленного и инвестиционного потенциала, а также в защиту законных интересов бизнеса и поддержку малого и среднего предпринимательства», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев.

Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области высоко ценит благотворное сотрудничество с ТПП. «Мы регулярно, практически на всех площадках, обсуждаем проблемы бизнеса, и везде присутствует либо Владимир Анатольевич, либо представители торгово-промышленной палаты. Мы единым фронтом выступаем за защиту интересов бизнеса. Например, в прошлом году мы обсуждали налоговую реформу, которая действительно подкосила многих, особенно микробизнес. Мы написали письма в правительство — нас услышали и пересмотрели некоторые подходы. Действительно, нужно двигаться вместе, сообща, и тогда у нас все получится. Хотел бы пожелать обновленному составу Совета и правления палаты надежных партнеров, новых масштабных проектов и дальнейших успехов в укреплении экономического потенциала нашего региона».

Выступаем единым фронтом

Не менее лестные слова о работе ТПП говорились не только со сцены, но и в кулуарах мероприятия.

«Наше предприятие активно взаимодействует с торгово-промышленной палатой в разных вопросах. Основные — это коопера