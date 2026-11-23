Многие заемщики планируют погасить кредит досрочно, чтобы сэкономить на процентах, однако банковские договоры часто содержат скрытые ограничения и невыгодные условия. Об этом в эфире программы «Про деньги» на радио ПЛН FM (102,6 FM) рассказала региональный управляющий Альфа-Банка в Псковской области Ирина Баранова.

Одной из частых проблем становятся ограничения на досрочный возврат займа. По словам эксперта, банки могут устанавливать своеобразный мораторий на полный расчет в первые месяцы действия договора.

«Даже по обычному потребительскому кредиту бывает такое, что вы не можете в первый месяц погасить его полностью, и возможно полное досрочное погашение только начиная, например, со второго месяца. Такие условия встречаются, поэтому на них тоже необходимо обращать внимание», — прокомментировала эксперт.

Как отметила региональный управляющий Альфа-Банка, особую осторожность следует проявлять при чтении пунктов договора о правах банка и дополнительных соглашениях. Размытые формулировки могут дать финансовому учреждению слишком широкие полномочия.

«Если в договоре прописано "банк вправе в одностороннем порядке...", это должно насторожить. Пункты, в которых есть фраза "если наступают условия, соответствующие пункту такому-то" тоже нужно внимательно прочитать. Фразы вроде "иные условия по соглашению сторон" также требуют особого внимания», — отметила Ирина Баранова.

Эксперт также отметила, что не стоит стесняться задавать вопросы банковским сотрудникам или брать паузу на раздумье. Договоры действительно объемны, так как банки стараются предусмотреть все возможные экономические сценарии, но клиент имеет полное право на разъяснения.