Общество

В УГХ объяснили причины спила деревьев у псковского театра

Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Никола Баринов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей назвал причины спила деревьев у Псковского драмтеатра.

За комментарием к представителю администрации редакция ПЛН обратилась после письма читательницы, в котором псковичка выразила негодование по поводу вырубки многолетних зеленых насаждений у здания театра.

Николай Баринов отметил, что два дерева рядом со зданием театра находились в аварийном состоянии, и руководство театра просило спилить их на протяжении последних двух лет. «С этих деревьев часто падали ветки, и сами они чуть не упали по весне прошлого года. У них подгнила корневая система, а сверху - один сухостой», - подчеркнул Николай Баринов.

Кроме того, деревья стояли слишком близко к зданию, из-за чего руководство театра переживало, что они могут упасть и повредить крышу театра.

«Одно или второе дерево упало бы этой весной на машину или крышу дорогого здания», - сказал Николай Баринов и добавил, что спил деревьев управление городского хозяйства согласовало.