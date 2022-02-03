Общество

Ограничения приставов побудили алиментщика из Новосокольников оплатить долги

Ограничительные действия приставов побудили жителя города Новосокольники оплатить долги по алиментам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе УФССП России по Псковской области

В ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов возбудили исполнительное производство на основании судебного приказа по взысканию алиментов в отношении нарушителя. Ранее должника привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних либо нетрудоспособных детей.

Даже после привлечения к административной ответственности, мужчина все равно не торопился платить алименты на содержание своего ребенка. Судебный пристав вынес обращение на заработную плату и иные доходы должника. Именно эта мера повлияла на него, так как долг по алиментам списывался с заработной платы.

В результате мужчина сам явился на прием и погасил задолженность в размере 130 тысяч рублей. Приставы отметили, что он решил не копить долг по алиментам и платить в установленном законом порядке.