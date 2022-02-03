Общество

Идрицкая колония отметила 60-летие со дня создания

Исправительная колония №3, расположенная в поселке Идрица Себежского района, отметила 60 лет со дня образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В день юбилейной даты со дня образования исправительное учреждение посетил временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов и заместитель начальника управления Денис Красносельский. С учетом эпидемиологической обстановки торжественные мероприятия прошли в усеченном формате и с ограниченным количеством участников.

Посещение началось с обхода руководством пенитенциарного ведомства основных объектов жизнедеятельности ИК-3, а также периметра охраняемого объекта. Во время посещения проверили отряды, ШИЗО, ПКТ, карантинное отделение и административно-хозяйственные помещения.

В актовом зале для личного состава и приглашенных гостей состоялось торжественное мероприятие, во время которого ряду сотрудников присвоили очередные специальные звания, вручили ведомственные медали «За отличие в службе» различных степеней, некоторых отметили благодарностями от администрации Себежского района и администрации поселка Идрица.

«Завершением праздничного дня стал творческий подарок от коллектива Идрицкого Дома культуры, во время которого артисты исполнили музыкальные композиции и подарили присутствующим незабываемые впечатления от игры на саксофоне в живом исполнении, чем создали для зрителей атмосферу настоящего торжества», - рассказали в УФСИН России по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что в 1962 году в Себежском районе на базе строящегося кирпичного завода начали строительство исправительно-трудовой колонии №3 отдела управления внутренних дел общего режима с лимитом наполнения 700 человек. Первым начальником учреждения стал Николай Кузьмин. С 2017 года и по настоящее время эту должность занимает полковник внутренней службы Василий Иванов.

На протяжении своего существования в колонии создаются надлежащие условия отбывания наказания, а также условия для получения осужденными рабочих специальностей и навыков практической работы на производственных участках исправительного учреждения.

ИК-3 УФСИН России по Псковской области – учреждение строгого режима, наказание в ней отбывают лица, которые преступили закон не в первый раз. Cегодня в учреждении содержится 380 осужденных, из них 57% отбывают наказание за совершение особо тяжких и 31% - за совершение тяжких преступлений.