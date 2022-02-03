Общество

Псковский городской Совет ветеранов отмечает 35-летие

Псковская городская организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов отмечает 35-летний юбилей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

Ее создали 4 февраля 1987 года, она стала стала одной из первых ветеранских организаций в Псковской области. Городской Совет ветеранов ведет свою деятельность по двум главным направлениям. Это оказание помощи старшему поколению (ветеранам войны и труда, пенсионерам, инвалидам, участникам боевых действий, узникам фашистских концлагерей) и активная военно-патриотическая работа среди молодежи.

По словам председателя Псковского городского Совета ветеранов Виктора Андреева, самая большая работа ведется с ветеранами. В Пскове их насчитывается более 40 тысяч человек. «Это очень важная и сложная работа. Мы стараемся найти новые формы работы для того, чтобы охватить своим вниманием и заботой как можно больше ветеранов. Чтобы люди могли активно проводить свою жизнь», - отметил он.

Как подчеркнули в администрации, даже в сложнейших условиях пандемии общественная жизнь организации не останавливается, а первичные организации, активисты, волонтеры делают все возможное, чтобы пожилые люди не остались в одиночестве, а молодежь чувствовала поддержку ветеранов. Для ветеранов организуют участие в различных общественных мероприятиях, проводятся уроки и мастер-классы.



В этом году в общеобразовательных учреждениях продолжают проводить «Уроки мужества» в онлайн-формате. На них приглашаются очевидцы, участники военных событий, историки. При поддержке городского Совета ветеранов молодые псковичи активно принимают участие в различных конкурсах. Так в 2021 году ребята поучаствовали в международном конкурсе видеороликов «Раритеты Великой Победы», во всероссийском конкурсе сочинений «История моей семьи в годы Великой Отечественной войны, вклад в Великую Победу» и многих других.

В прошлом году проект Совета ветеранов «Поклон живым свидетелям Великой Отечественной войны!» получил поддержку из городского бюджета. В рамках проекта провели мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей и молодежи, а также организовали досуг и участие в общественной жизни 500 ветеранов.



Организация подготовила к 35-летнему юбилею памятный буклет, в котором рассказывается о пройденном пути, начиная с первого председателя городского Совета Дмитрия Макаренкова и последующих руководителей. Помимо этого, был создан видеоролик и альбом, посвященные ее истории. Подарком к юбилею стала победа организации в смотре-конкурсе районных (городских) Советов ветеранов за 2021 год.

Псковский городской Совет ветеранов, как и раньше, приглашает людей любого возраста, желающих работать в организации. Здесь каждый сможет найти свое дело. В Пскове работает 40 первичных организаций ветеранов, из них 16 – по избирательным округам, 9 – по профессиональным объединениям и 15 – среди военнослужащих.



Всего в Совете ветеранов насчитывается более 40 тысяч участников. Это ветераны труда (30802), ветераны боевых действий (4670), дети войны (2057), бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей (1785), труженики тыла (538), ветераны военной службы (315), вдовы участников Великой Отечественной войны (248), жители блокадного Ленинграда (78), участники Великой Отечественной войны (69), участники разминирования (7) и партизаны (4).