Общество

Пропускная способность псковского онкоцентра увеличилась на 22%

Пропускная способность псковского онкоцентра увеличилась на 22% за прошедший год. Об этом сообщил во время встречи с журналистами сообщил главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров.

По его словам, через поликлиническое отделение онкоцентра прошли 53 тысячи пациентов, что на 22% больше, чем в 2020 году.

Этого удалось достичь благодаря увеличению кадрового потенциала, коечной мощности медучреждения и пропускной способности отделения химиотерапии, подчеркнул Александр Юров.

Кроме того, пациенты, которые ранее отправлялись в Санкт-Петербург и Москву для лечения, теперь могут получить помощь в своем регионе. «Это комфортно и удобно», - заключил врач.